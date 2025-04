Insieme per vincere . Asinelli, giardino e agricoltura inclusiva

I volontari della Fondazione sono il cuore dei progetti sono persone qualificate che dedicano parte del loro tempo a questa grande famiglia composta da una dozzina di nuclei familiari.

Quali sono i progetti ?

"I progetti che portiamo avanti – dicono Marco Franciosi, Angela Zanna e Laura Canova che la Nazione ha incontrato nella sede di di via Bozzana – sono molti. Abbiamo l’onoterapia, una pet- therapy che si realizza attraverso la mediazione con l’asino che, al contrario dell’immaginario collettivo, è un animale intelligente che sa interagire con grandi e piccini"

"Alla base di questa terapia – spiega Angela Zanna, responsabile del progetto – c’è l’essenzialità del rapporto che nasce con l’animale. Un rapporto che restituisce affettività e sensazioni positive. E’una esperienza a forte impatto emotivo. E’iniziata tra il 2020/il 2021 e i nostri utenti hanno un’età compresa tra gli 8 e i 40 anni".

Altre iniziative?

"Abbiamo l’agricoltura sociale, i laboratori creativi. Per quanto riguarda questi ultimi, seguiti da Angela Canova proprio in questi giorni si è conclusa la mostra delle opere realizzate dai ragazzi dell’associazione T.I.A.M.O onlus allestita al This Agio Cocktail Bar. E abbiamo le attività autogestite dalle famiglie che in questo modo sono coinvolte e svolgono un ruolo importante e si creano legami significativi. Abbiamo ‘Laborandia’, che comprende il centro estivo ed invernale, il progetto è nato con il Comune e ha avuto grande impatto inclusivo" spiegano Marco, Angela e Laura.

Cosa è per i volontari la Fondazione?

"E’ una seconda famiglia. Anche perché i progetti sono sostenuti da tante associazioni, da tanti soggetti pubblici e privati, parrocchie, che rendono questa Fondazione e la nostra sede come una ‘cittadella’ del volontariato dove ognuno, Comune in primis con il sindaco Giorgio del Ghingaro e l’assessore al sociale, Sara Grilli, svolge il proprio ruolo e in questo modo da cosa nasce cosa, come diciamo sempre. E un grazie e un abbraccio immenso va a Giorgio Fazzini perché se tutto è stato possibile e sarà possibile è stato, è e sarà grazie a lui. Il nostro ‘grande nonno’ – sottolinea Marco Franciosi – che ha le spalle “larghe“ per competenza nel settore e per la passione con la quale si impegna, giorno dopo giorno, senza supponenza, senza sentirsi un eroe, ma un cittadino che ha a cuore gli altri, la sua città, la sua comunità". "Molti dei nostri progetti finiscono con la parola ‘amo’ perché è il cuore che batte forte quando siamo tutti insieme", conclude Marco Franciosi.

La Cantoterapia?

"La cantoterapia è svolta da Karen del Greco, docente di musical, laureata in neurologopedia e specializzata in vocalità artistica, foniatria e canto: i nostri volontari sono competenti e preparati".

Avete una sede è molto bella?

"La bellezza morale e anche materiale fa parte dell’impegno con cui ognuno di noi si impegna", dicono Marco, Angela e Laura.

Insomma via Bozzana est si respira la felicità.

m. n.