Insieme contro i tumori Un pomodoro per la ricerca "Buono per te e l’ambiente"

VIAREGGIO

Oggi e domani la delegazione viareggina della "Fondazione Umberto Veronesi", guidata da Marina Gridelli, sarà presente con due punti di distribuzione a Viareggio (oggi sul viale Marconi) e a Pietrasanta (domani all’Alisei Golf Club in via Santo Spirito) per la 6ª edizione del "Pomodoro per la ricerca. Buono per te, buono per l’ambiente", un’iniziativa ideata per raccogliere fondi per finanziare la ricerca e la cura in ambito pediatrico, al fine di garantire le migliori cure possibili ai bambini malati di tumore e aumentare le loro aspettative di guarigione. Fondamentale sarà il contributo di tutte le delegate, impegnate entrambi i giorni per sostenere la ricerca scientifica rivolta a trovare cure più efficaci per i bambini malati di tumore.

Il ricavato della raccolta fondi permetterà di finanziare cure sulla leucemia mieloide acuta e in particolare "Palm" (Pediatric Acute Leukemia of Myeloid origin), un progetto di ricerca e sviluppo di terapie innovative finanziato dalla Fondazione che durerà cinque anni e coinvolgerà l’ospedale pediatrico "Bambino Gesù", il laboratorio di diagnostica della clinica oncoematologica di Padova, il dipartimento di oncologia sperimentale dello Ieo di Milano e il department of leukaemia dell’Md Anderson cancer center. Qualora il maltempo impedisse di allestire le postazioni, si potrà contattare Gridelli al 339.3069703.