(In)sicurezza stradale. Si mette alla guida ubriaco. Fermato dalla vigilessa

Ubriaco al volante, ha rischiato di fare grossi danni. Per caso, o per fortuna, sulle sue tracce si è venuta a trovare un’agente del corpo di polizia municipale fuori servizio, che l’ha fermato evitando il peggio.

"Erano circa le 20.30 di sabato scorso quando Elena Del Tozzotto, agente in servizio alla Municipale di Camaiore, percorreva la via Provinciale Francigena – rievoca il comandante Claudio Barsuglia –; la vigilessa ha notato un veicolo che stava circolando a zig zag e addirittura andava nella corsia oposta. Visto che solo per una circostanza fortuita il conducente non aveva investito un motociclo che strava transitando nella sua corsia, ma in direzione opposta, l’agente Del Tozzotto, nonostante non fosse in servizio, con l’aiuto di alcuni cittadini è intervenuta riuscendo a fermare il soggetto".

"Sul posto sono intervenuti tempestivamente in supporto i colleghi in servizio – continua Barsuglia –: al conducente, S.J., 48 anni di origine inglese ma abitante a Camaiore, sono state contestate tutte le violazioni amministrative e penali per la guida in stato di ebbrezza, avendo accertato che stava guidando con un tasso alcoolemico di 2,86 grammi per litro".

Visto che, grazie al suo alto senso del dovere, nonché al coraggioso e lodevole intervento, è stato fermato e tolto dalla circolazione un potenziale pericolo, comportamento che dovrebbe essere tenuto d’esempio per chi svolge il nostro importante e delicato lavoro, all’agente Del Tozzotto il sindaco Marcello Pierucci, l’assessore alla Municipale Luca Mecchi e il comandante consegneranno una nota di merito che rimarrà nel suo curriculum professionale.