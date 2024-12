Iniziato il Natale ai baracconi. Festa tra gli hangar fino a Befana

Come ogni anno il Natale in Cittadella è stata l’occasione per far divertire i più piccoli e anche per dare qualche sbirciatina all’interno degli hangar per vedere a che punto sono i lavori dei carristi. Ieri sono iniziati gli spettacoli circensi che ci terranno compagnia tutti i giorni fino a l 6 gennaio. In scena numeri di giocoleria, contorsionismo, comicità, magia e burattini che anche ieri hanno coinvolto i più piccoli e le loro famiglie in uno show che ha come filo conduttore il Natale e le sue atmosfere fatate. Disponibile anche la giostra per la gioia dei più piccoli, così come ha aperto il mercatino dove poter trovare qualche idea di regalo. E fra i regali anche quello di acquistare un biglietto cumulativo che si trova in vendita a prezzi scontati fino al 6 gennaio.