Ingressi omaggio per under 14 e over 70

Uno stadio ogni sera pieno di tifosi e colori. È il motivo per il quale la giunta nei giorni scorsi ha deciso di ampliare la platea degli ingressi omaggio in vista del Torneo delle contrade (nella foto), appendice dell’edizione 2024 del Carnevale pietrasantino e in agenda dal 20 maggio al 28 giugno al comunale “XIX Settembre“. Il biglietto pertanto sarà gratuito per gli under 14 (inizialmente era stato deciso under 10) e gli over 70, mentre tutti gli altri spettatori dovranno pagare 4 euro per le gare dei gironi di qualificazione e 5 euro per spareggi, semifinali e finale.