Infedeli alla linea. Al Sant’Agostino c’è "Libropolis"

È tutto pronto (con la presentazione ieri in Regione) per dare inizio alla nuova edizione di Libropolis, il Festival di Editoria e Giornalismo, giunto alla settima edizione che da venerdì per il fine settimana sarà protagonista nel magnifico complesso di Sant’Agostino. È il grande evento che permetterà al pubblico di conoscere libri e autori superando lo stanco formato delle presentazioni e puntando piuttosto a stimolare duelli, polemiche e dibattiti senza esclusioni di colpi. Una maratona di cultura per gli appassionati della lettura a tutti i livelli. Un aspetto importante della iniziativa, in particolare in questo periodo, è che l’ingresso è libero e gratuito. Il titolo della settima edizione introduce già l’atmosfera di questi tre giorni “Infedeli alla Linea“, nel segno dello scontro delle idee, il complesso di Sant’Agostino si trasforma in una centrale delle intelligenze e dello scontro delle idee stesse.

Il Festival è organizzato da Libropolis APS in collaborazione con il Gruppo Editoriale Magog e Gog Edizioni. Ha il patrocinio della Regione Toscana, del Comune e il contributo di sponsor e media partner. Gli ospiti sono tutti di serie A. Tra i momenti da non perdere la Lectio di apertura di Franco Cardini su “Martiri e infedeli. Ieri, oggi“ in calendario venerdì alle 16.30, l’“Uno contro tutti“ di sabato alle 16.30 con Massimo Fini (foto). Solo per iniziare a entrare nello spirito della passerella della cultura. Come da tradizione saranno numerosi e con tema vario gli incontri con gli autori.