Colpito da infarto fuori dal Duomo di Pietrasanta: medico in pensione gli salva la vita

Pietrasanta, 12 novembre 2023 – «Quell’uomo stava rantolando, era in fin di vita...". La Provvidenza ha il volto del medico in pensione che ieri mattina ha salvato la vita a un uomo colpito da un arresto cardiaco sul sagrato del Duomo.

Il dramma si è consumato poco dopo le 10, mentre in piazza Duomo era in corso la fiera di San Martino. L

’uomo è un 70enne di cittadinanza tedesca, da tanto tempo in città, il quale dopo un lungo passato da senzatetto ha da poco trovato una sistemazione nella zona del ponte del Madonnina e frequenta spesso il Duomo sia per chiedere l’elemosina sia per dare una mano.

Ieri era seduto sul sagrato, all’altezza dell’ingresso principale del Duomo, e seguiva con lo sguardo i banchi che brulicavano di visitatori. A un certo punto i passanti lo hanno visto accasciarsi e perdere conoscenza.

Qualcuno ha chiamato subito i soccorsi, altri invece hanno urlato la classica frase da film: "Per favore, c’è un medico?". Il medico c’era ed era proprio lì: il caso vuole che fosse uno degli operatori della fiera, a pochi metri dal Duomo. "È stato preso il defibrillatore dalla postazione in piazza – racconta il medico in pensione, il quale chiede l’anonimato – ma ho preferito fargli un massaggio. Era in arresto cardiaco e nel giro di pochi minuti, se nessuno fosse intervenuto, per lui non ci sarebbe stato nulla da fare. Spero si sia ripreso completamente".

Sul posto, poco dopo, sono arrivate le ambulanze della Croce Verde e della Misericordia di Pietrasanta, più l’automedica e l’associazione Muttley’s group, responsabile della sicurezza della fiera, la quale ha delimitato l’area dell’intervento per tenere alla larga i curiosi. Il 70enne ha poi ripreso conoscenza e nella concitazione è andato anche in escandescenze. Infine il trasporto in ospedale per gli accertamenti del caso.