Indagini della Municipale. Acquisite le immagini. Pirata con le ore contate

PIANO DI CONCA

È ancora caccia al pirata della strada che lunedì, nel tardo pomeriggio, ha preso in pieno un giovane che attraversava la strada. L’auto incriminata, una macchina nera di cui, sul momento, nessuno è riuscito a prendere la targa, col favore della pioggia e del caos determinato dal brutto episodio ha preso la via di Bargecchia, facendo perdere le sue tracce. Ma il cerchio si sta chiudendo.

Le forze dell’ordine hanno già acquisito le immagini delle videocamere installate dal distributore di benzina di Piano di Conca e stanno mettendo in campo tutte le ricerche incrociate per arrivare all’autore del folle gesto. Si aspettano solo riscontri da altre immagini e un censimento delle auto che rispondono alle caratteristiche descritte dai testimoni da effettuare sulla Collina. Nel frattempo, la vittima sta leggermente meglio. Sul momento, era stata portata in codice rosso all’ospedale Versilia per i traumi riportati nell’impatto con l’auto. Ma al danno si è aggiunta la beffa. Una beffa amara e che lascia più di una traccia d’amaro in bocca. Mentre il ragazzo era a terra ferito, è sparito il suo cellulare. A darne notizia è stata la madre, che ha lanciato un appello per provare a ritrovare il telefono del figlio. Ma la sensazione dominante, purtroppo, è che il prezioso oggetto possa essere stato fatto sparire nei concitati momenti del soccorso prestato alla vittima subito dopo l’incidente.

RedViar