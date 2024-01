Incontri divulgativi per i cittadini

Percorsi di filosofia, energia e ambiente, partecipazione e dialoghi sul morire, è l’iniziativa promossa dal Circolo culturale Sirio Giannini, in collaborazione con la Fondazione Terre Medicee e la Fioreria delle storie di Elisabetta Salvatori. Sono ventiquattro le lezioni per diffondere importanti nozioni in diversi ambiti tematici, in modo divulgativo e capace di aprire nuove possibilità di apprendimento, attraverso una formazione permanente sul territorio. "L’obiettivo è di fare cultura popolare, non accademica ma tale da raggiungere un’ampia fascia di cittadini" spiega Giuseppe Tartarini (nella foto), segretario del Circolo culturale Sirio Giannini. "Questo ciclo di conferenze - commenta Davide Monaco, direttore generale della Fondazione Terre Medicee - troverà le porte aperte di Palazzo Mediceo ma avrà anche una qualificata sede alla Fioreria rispondendo così alla volontà di coinvolgere nelle iniziative culturali anche altri spazi". Il primo incontro è oggi dalle 17 alle 19 alla Fioreria delle storie in via Aurelia e rientrerà nel percorso dedicato ai Dialoghi sul morire. Il percorso energia e ambiente, tenuto da Massimo Campioni a Palazzo Mediceo, inizierà il 18 gennaio e spazierà su argomenti di grande attualità sui quali si gioca il futuro del pianeta. Il 23 gennaio, dalle 17 alle 19, sempre alla Fioreria delle Storie,si aprirà anche il corso sulle Nozioni basilari di filosofia, tenuto da Giuseppe Tartarini, coadiuvato da Paolo Salvatori. Otto incontri per offrire una panoramica sui principali autori della filosofia dell’occidente. Particolarmente attuale il percorso tenuto da Franco Dazzi sulla partecipazione: tre incontri che prenderanno il via lunedì 12 febbraio alle 17 al Mediceo. Costo dell’iscrizione 10 euro. Per info: Giuseppe 320 4215677, Paolo 366 7445495 ed Elisabetta 347 5739523.