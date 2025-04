Incontri al Fienile. L’anteprima con un "giallo"

VIAREGGIO

"Il Salotto in Biblioteca", circolo "Il Fienile" (nella foto) ospita oggi alle 17 un’anteprima letteraria con la presentazione del libro di Maria Giammaresi che presenta il suo quarto romanzo "Indagini dall’Aldilà Delitti in Versilia" Place Book Publishing. Dialoga con l’autrice Francesco Borraccini.

Maria Giammaresi, siciliana di origine, è arrivata in Versilia nel 1994 e abita a Massarosa.

Quando ha scoperto la passione per la scrittura?

"Mi è sempre piaciuto scrivere, è una passione che coltivo da sempre. Ma solo nel 2011 ho iniziato a mettere nero su bianco quello che mi ispirarava la fantasia".

Cosa significa per lei scrivere?

"Per me scrivere è un’evasione. E’un modo per viaggiare con la fantasia. Scrivere e viaggiare con la fantasia mi permette di spostarci anche solo con la mente"

E’ al suo quarto romanzo?

"Ho scritto quattro libri, tutti diversi. Mi piace raccontare storie".

Oggi presenta "Indagini dall’Aldilà Delitti in Versilia"?

"Il libro è uscito da qualche giorno. E’ un giallo paranormale, un giallo fantastico che racconta la storia di un commissario e di un medico legale". Una trama avvicente che catturerà la fantasia dei lettori come del resto è intrigante la copertina con l’immagine di un fantasma. Chi sarà quel fantasma nel libro? I lettori lo scopriranno nella lettura.

Dove è ambientata la storia?

"Tra Viareggio, Forte dei Marmi, Pisa".

Maria Nudi