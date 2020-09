Torre del Lago, 18 settembre 2020 - Un ciclista è stato investito da un'auto la scorsa notte mentre percorreva la superstrada Aurelia all'altezza della Bufalina a Torre del Lago. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ai soccorritori. Sul posto sono intervenuta l'automedica e un' ambulanza della Miserjcirdia di Capezzano che dopo i primi soccorsi hanno trasportato il ferito all'ospedale di Cisanello in codice rosso. I rilievi sono stati effettuati da una voltante del commissariato di Viareggio (Lucca). Il conducente dell'auto, italiano, si è fermato per prestare soccorso al ciclista le cui generalità, invece, sono in corso di accertamento

