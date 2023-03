Incidente stradale, guasto ai freni dell’auto: frattura per Lorenzo Alessandrini

Il sindaco di Seravezza Lorenzo Alessandri è rimasto vittima di un incidente stradale

Seravezza (Lucca), 6 marzo 2023 – Brutta avventura, nella giornata di sabato, per il sindaco di Seravezza Lorenzo Alessandrini che ha avuto un incidente con la propria auto. Mentre stava percorrendo una ripida strada della montagna seravezzina, la macchina ha avuto un guasto ai freni. La prontezza di riflessi del sindaco ha fatto sì che sterzasse verso il poggio laterale per arrestare la corsa dell’auto che si è poi ribaltata. Il guasto con ogni probabilità potrebbe essere imputabile ad un blocco dell’impianto frenante dell’auto, che si era così surriscaldato. Ma occorrerà attendere una perizia per avere la certezza di cosa possa averlo realmente provocato. Non è escluso anche possa essere stato provocato da un malfunzionamento dovuto ad un difetto di fabbricazione. Per questo sarà necessario attendere una perizia anche per stabilire se ci possono essere responsabilità della casa di prodozione dell’autovettura.

Il primo cittadino di Seravezza, Lorenzo Alessandrini, è stato comunque immediatamente soccorso da alcuni abitanti della zona e successivamente ha raggiunto l’ospedale dove i sanitari gli hanno riscontrato la frattura della clavicola per la quale dovrà portare per alcuni giorni un tutore. Ciononostante Lorenzini che da poche settimane è andato in pensione dalla Protezione Civile dove ha lavorato per moltissimi anni, attraverso un post, affidato ai social network, fa sapere che la frattura alla clavicola non gli impedirà già da questa mattina di riprendere la sua attività amministrativa.

"Un grazie a quanti, in queste ore – ha affermato –, stanno facendo arrivare al sindaco gli auguri di pronta guarigione".