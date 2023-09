Incidente sfiorato a Pietrasanta: famiglia di cinghiali invade carreggiata

Stava procedendo lungo la Sarzanese in sella al proprio scooter, diretta in città, per tornare a casa dopo una giornata di lavoro. All’improvviso dal lato monti è sbucata una famiglia di cinghiali che ha invaso la carreggiata di buona lena, alla ricerca probabilmente di cibo. Grazie a dei buoni riflessi la giovane è riuscita a sterzare e frenare evitando l’impatto, ma la paura è stata tanta. L’episodio risale ad alcuni giorni fa, in orario serale, nella zona del Vecchiuccio, più o meno all’altezza della stradina che porta in località Due Laghi. All’indomani la giovane ha inviato una segnalazione in Comune, sottolineando come quella sia una strada molto transitata e pericolosa. Da qui l’invito ad automobilisti e scooteristi a prestare attenzione e moderare la velocità lungo la Sarzanese. Anche perché non è la prima volta che l’importante arteria ospita visite a sorpresa, incluse le incursioni dei lupi, per fortuna senza che questi episodi siano mai sfociati in conseguenze gravi.

d.m.