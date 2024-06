Tir carico di marmo ribaltato sulla A12 dopo lo scoppio di una gomma. Conducente illeso, autostrada chiusa per ore

Pietrasanta (Lucca), 19 giugno 2024 – Pauroso incidente, per fortuna senza conseguenze per il conducente, sull’autostrada A12 Genova-Livorno all’altezza del chilometro 126, in Versilia.

Intorno alle 21,40 un tir carico di marmo si è ribaltato dopo lo scoppio di uno pneumatico e la conseguente perdita di controllo del mezzo da parte del camionista. Il conducente è fortunatamente rimasto illeso.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Pietrasanta e una squadra con un’autogrù dalla sede centrale di Lucca e la polizia stradale: la carreggiata è rimasta chiusa per alcune ore per permettere di liberarla dal mezzo pesante ribaltato.