Incidente nel parcheggio di Eurospin a Querceta: appello ai testimoni

Ha fatto manovra per uscire dal parcheggio di un supermercato senza accorgersi, probabilmente, che in quello stesso momento stava passando una donna. L’epilogo alla fine è stato doloroso per lei, che è caduta battendo la testa, ma il conducente anziché fermarsi l’ha accusata di essersi inventata tutto se l’è filata a gambe levate. La figlia della donna si è rivolta quindi ai carabinieri della stazione di Querceta, tuttora impegnati a visionare i filmati delle telecamere, e nei prossimi giorni sporgerà denuncia contro ignoti. Nel frattempo ha deciso di lanciare un appello ai potenziali testimoni dell’episodio avvenuto il 30 novembre, intorno alle 19, all’uscita dell’Eurospin di Querceta, in via Alpi Apuane.

"Ho bisogno dell’aiuto di chi quel giorno era presente a quell’ora nel parcheggio dell’Eurospin – scrive Silvia Ancillotti – in modo da rintracciare i potenziali testimoni dell’incidente accorso a mia mamma. Una macchina di color blu, uscendo in retromarcia dal parcheggio, ha urtato infatti mia mamma che stava uscendo a piedi dal supermercato e che a causa dell’urto è caduta sbattendo la testa. Lei è stata portata all’ospedale ’Versilia’ dalla Croce Banca di Querceta, mentre il signore in questione è sceso dall’auto dicendo che mia mamma si era buttata in terra da sola. Poi è salito in macchina ed è sparito. Ovviamente sono già stata dai carabinieri di Querceta, ma avrei bisogno di rintracciare le persone che il 30 novembre hanno visto e hanno soccorso mia mamma, prima di tutto per ringraziarle e poi per avere le loro testimonianze in merito a quanto accaduto Grazie a chi potrà aiutarmi".

L’invito, rivolto a chi dovesse ricordare qualcosa, termina con la richiesta ai diretti interessati di recarsi direttamente alla stazione dei carabinieri di Querceta per rilasciare la propria testimonianza. I militari, come detto, si sono attivati immediatamente e stanno ancora visionando le registrazioni delle telecamere della videosorveglianza di cui è dotata l’area. La figlia della donna travolta, infine, si è rivolta anche al proprio avvocato e presto provvederà a sporgere una denuncia contro ignoti per omissione di soccorso.