Incidente in autostrada. Coinvolta un’ambulanza della nostra Croce Rossa

Erano in autostrada, tra Pisa Nord e Pisa Centro, di ritorno dall’ospedale con l’ambulanza della Croce Rossa. A bordo del mezzo, oltre l’autista, una volontaria dell’associazione e un paziente da riaccompagnare in Versilia. Per cause ancora in fase di accertamento, nella manovra per evitare un camion, l’ambulanza si è scontrata con un altro mezzo in viaggio. L’urto è stato violento, i danni al mezzo di soccorso, fondamentale per l’associazione, purtroppo sono ingenti, ma per fortuna nessuna delle persone a bordo, né il paziente né i volontari che ogni giorno dedicano il proprio tempo agli altri, ha riportato gravi conseguenze.