Incidente sulla Bretella a Massarosa, quattro mezzi coinvolti

Massarosa (Lucca), 3 dicembre 2024 – Pauroso incidente poco prima delle 16 sulla Bretella Lucca-Viareggio all’altezza di Massarosa in direzione di Viareggio-Camaiore.

Secondo quanto riportano i vigili del fuoco ci sono quattro veicoli coinvolti, uno dei quali ribaltato.

Sul posto i vigili del fuoco della sede centrale di Lucca, il 118 con le ambulanze di Porcari e della Misericordia di Massarosa, forze dell'ordine, personale dell'autostrada e soccorso stradale.

I feriti sono due: uno portato in codice rosso (per la dinamica dell’incidente) a Cisanello, un altro al “Versilia” di Lido di Camaiore ma in condizioni che non destano preoccupazione.