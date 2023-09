Incentivi per le imprese agricole Stanziate risorse a fondo perduto

Vediamo separatamente i due provvedimenti a favore del nostro sistema primario. Primo: il bonus macchine agricole. Il decreto ministeriale datato 8 agosto da il via libera agli incentivi per l’ammodernamento delle macchine agricole. È prevista la erogazione di un bonus a favore delle piccole e medie imprese utilizzabile per ammodernamento e innovazione delle mcchine agricole in linea con il PNRR. Possono beneficiarne le imprese agromeccaniche e le micro imprese agricole così come le loro cooperative e associazioni. È previsto un contributo in conto capitale ( a fondo perduto) pari al 65%dell’importo dei costi ammissibili, la cifra per i giovani agricoltori può arrivare a coprire fino all’80% dei costi sostenuti. Secondo: fondo per l’innovazione agricola. È stato pubblicato il decreto che sblocca le risorse previste dalla legge di bilancio 2023 per sostenere l’innovazione tecnologica delle pmi nei settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura. Le risorse serviranno ad erogare contributi a fondo perduto, garanzie su prestiti e contributi per abbattere il costo di accesso a tali garanzie. Obiettivo è la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione della impresa, per il risparmio dell’acqua e la riduzione dell’impiego di sostanze chimiche.