Incendio villetta a Massarosa: il vigile del fuoco sarà dimesso con due costole incrinate

Lucca, 21 agosto 2024 – Ha riportato due costole incrinate il vigile del fuoco investito ieri dall'onda d'urto causata dall'esplosione di batterie di accumulo dell'impianto fotovoltaico a seguito dell'incendio scoppiato nello scantinato di una villetta a Massarosa. Lo rende noto il comando di Lucca dei pompieri spiegando che il vigile si trova all'ospedale Versilia dove «con ogni probabilità verrà dimesso nel pomeriggio» di oggi.

L'intervento ieri è scattato alle 12:41: la squadra di vigili del fuoco di Viareggio, composta da cinque unità, si è diretta in via delle Sezioni a Massarosa per spegnere l'incendio. Al loro arrivo, si spiega sempre dal comando, due pompieri sono entrati nello scantinato invaso da un denso fumo per localizzare l'origine delle fiamme: piazzato un motoventilatore per aspirarlo, hanno udito dei crepitii provenire dalla stanza dove erano alloggiate le batterie poi esplose nel «brevissimo tempo necessario alla preparazione all'utilizzo dell'estintore».

I due vigili sono stati così investiti dall'onda d'urto e dalle fiamme. Uno dei due è stato sbalzato a terra e ha poi riferito di aver sentito un forte impatto al petto e tanto calore. Grazie alla pronta assistenza dell'altro collega è riuscito a raggiungere le scale dello scantinato per poi essere portato fuori dal resto della squadra. Avvertito un forte malore e nausea è poi svenuto per qualche secondo. Nell'attesa dell'arrivo dell'ambulanza i colleghi hanno applicato tutte le manovre di primo soccorso sanitario. Poi il vigile è stato trasferito all'ospedale Versilia.