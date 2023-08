Incendio di una roulotte a Viareggio: "L'hanno incendiata"

Momenti di paura nella tarda serata di sabato al parcheggio di fronte al campo scuola Del Chiaro, in Darsena. Poco dopo le 23, una roulotte ha preso fuoco: tutta l’area è stata messa in allarme, in particolar modo chi abita nella zona ed è stato svegliato dall’odore acre del fumo. Sul posto sono intervenuti tre mezzi dei vigili del fuoco, che hanno impiegato circa un’ora a spegnere le fiamme, un’ambulanza della Misericordia di Stiava e una pattuglia dei carabinieri.

Per fortuna, in quel momento la roulotte era vuota e non ci sono stati feriti. La struttura però è andata completamente distrutta, e le fiamme hanno lambito anche un box annesso ai container in cui è sistemata l’attrezzatura del Carnevaldarsena. Ancora da chiarire le cause del rogo, anche se alcuni testimoni raccontano di aver visto due persone correre via proprio a ridosso dello svilupparsi dell’incendio. Non è escluso che possa trattarsi di una sorta di regolamento di conti. Maldestro – se le intenzioni erano letali – e soprattutto pericoloso, dal momento che avrebbe potuto interessare anche le persone che vivono nell’area.

RedViar