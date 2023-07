Incendio di torba Weekend di miasmi

Con l’arrivo dell’estate, che negli ultimi giorni ha iniziato a farsi sentire anche in Versilia, il territorio di Massarosa si riscopre fragile e potenzialmente preda degli incendi. Nel finesettimana, proprio in concomitanza col primo caldo della stagione,le fiamme si sono levate a Pioppogatto, in via della Pieve, dove si è verificato un incendio di torba che ha costretto a una mobilitazione importante da parte dei vigili del fuoco della Protezione civile. Il rogo che si è sviluppato ha mandato in fumo circa cinque ettari di terreno. Per domare le fiamme, è stato necessario l’intervento di due squadre distinte dei distaccamenti di Viareggio e Pietrasanta, con il supporto di un elicottero che ha agito dal cielo.

L’incendio è stato dichiaro spento nel giro di 24 ore, ma le operazioni sono andate avanti anche nei giorni successivi per rimettere in sicurezza l’area. "Essendo la zona completamente costituira da torba – ha spiegato l’assessore alla protezione civile Fabio Zinzio – sono stati necessari la bonifica e l’allagamento dei campi da parte di una ditta incaricata dal Comune". Le operazioni sono state seguite in loco dalla Protezione Civile, dalla Polizia Municipale e dai Carabinieri della stazione di Massarosa. L’incendio è stato percepito anche da chi non si è accorto visivamente delle fiamme: la torba in combustione ha infatti rilasciato nell’aria dei miasmi che, spinti dal vento, sono arrivati a impregnare l’aria della costa per diverse ore. Anche per combattere i cattivi odori è stata decisiva l’operazione di allagamento dell’area interessata, che ha via via permesso di attenuare e infine estinguere le esalazioni. L’allerta resta comunque alta. "Fino al 31 agosto – ricorda Zinzio – vige il divieto di accendere fuochi di qualsiasi tipo".