Versilia, 15 agosto 2021 - L'incendio nella frazione camaiorese di Orbicciano è stato domato e la situazione è sotto controllo. Lo comunica il Comune di Camaiore, dopo l'incendio divampato sabato. "Le operazioni di bonifica sono andate avanti per tutta la notte e stanno continuando anche in questo momento - spiega ancora il municipio camaiorese - L'azione dei volontari e degli addetti anti-incendio avviene soltanto via terra e senza il supporto dei mezzi aerei, spostati in un altro grosso rogo divampato a Vicopisano. Un ringraziamento va a tutti gli operatori e i volontari che hanno dovuto affrontare questa situazione resa ancora più difficile dal grande caldo di questi giorni. Un ringraziamento va anche al Ristorante il Pioppo, che ha messo a disposizione tutti gli spazi esterni per le operazioni necessarie".

Ancora fiamme in Versilia, dove un incendio sta interessando i boschi di Valdicastello, nel comune di Pietrasanta. Sul posto vigili del fuoco e squadre di volontari dell'antincendio boschivo.

