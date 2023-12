Incanto natalizio. Elfi, trampolieri.... E il Bambin Gesù

Pietrasanta

Sarà una Vigilia “incantata” fra coreografie eleganti e maestose danzate sui trampoli e rievocazioni storiche al sapore di mare. In piazza Duomo, dalle 16.30, la compagnia teatrale Corona Events offrirà uno spettacolo mozzafiato di luci, musica dal vivo e performance sui trampoli. Le artiste si esibiranno, prima, nel ruolo di Elfe di Babbo Natale; intorno alle 17.15, si trasformeranno in farfalle scintillanti (foto) e danzeranno fra i passanti, sulle dolci melodie eseguite “live” dalla Dama Bianca.

Sempre domenica al calar della sera e condizioni meteo permettendo, sul pontile di Tonfano, a Marina di Pietrasanta, si rinnoverà la tradizionale benedizione del Bambin Gesù dedicato ai pescatori e alla gente di mare. Organizzata dal gruppo GoVersilia di Katia Corfini con il patrocinio del Comune, e la collaborazione di Capitaneria di Porto di Viareggio, parrocchia di Sant’Antonio, associazione Amici del Pontile e Nimbus Surfing Club, l’iniziativa si articolerà in una serie di momenti ad alta suggestione: dall’immersione del simulacro di Gesù sotto la statua di Sant’Antonio alla scoperta della tradizionale “mangiatoia” che, nell’occasione, avrà le sembianze della rete di una bilancia, fino alla benedizione alla presenza di autorità civili, istituzionali e religiose. Poi la processione fino alla chiesa di Tonfano e la “via del tempo”, in collaborazione con le attività commerciali della frazione; già dal primo pomeriggio, infine, gli antichi mestieri della gente di mare appariranno lungo la “passeggiata” del pontile in un vero e proprio presepe vivente che racconterà una parte di storia della Versilia.