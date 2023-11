"Inaccettabile vedere che 4-5 colleghi lascino per i carichi di lavoro"

"È necessario che la figura del medico di base venga capita di più da parte dell’utenza". È un po’ una constatazione, un po’ un appello di fine anno quello che arriva dal dottor Niccolò Marsili (nella foto), referente per l’Aggregazione funzionale territoriale di Viareggio.

"Abbiamo tanti giovani che hanno voglia di fare e di mettersi in gioco – racconta –, ne sono testimone tutti i giorni sia come collega, sia nella mia attività di tutoraggio. Non è possibile vedere che nel giro di un paio d’anni quattro, cinque validi medici di base lasciano la professione per i carichi di lavoro insostenibili. Serve maggiore sensibilità: non siamo un buffet dove ognuno arriva e prende quello che vuole. Siamo professionisti e l’utenza dovrebb rendersi conto di quale sia la nostra funzione, e soprattutto di quel che possiamo o non possiamo fare".

DanMan