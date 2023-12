In tre intossicati da monossido di carbonio per un barbecue

Tre persone, che manifestavano sintomi di intossicazione da monossido di carbonio, sono state soccorse in un’abitazione al quartiere Migliarina. È accaduto poco prima delle 21,30 di domenica sera in via Ottorino Ciabattini dove è intervenuta una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Viareggio.

Sul posto già presente il personale sanitario del 118 che stava prestando le prime cure alle tre persone, tutte extracomunitarie, che presentavano lievi sintomi da intossicazione. I pompieri, tramite la strumentazione in dotazione, hanno rilevato l’effettiva presenza di monossido in tutta l’abitazione, presumibilmente causata da un barbecue che era stato utilizzato all’interno dell’abitazione per preparare la cena. I tre sono stati trasportati in codice verde all’ospedale Versilia e subito dimessi. L’appartamento è stato interdetto dai vigili del fuoco al suo utilizzo al fine di disperdere in sicurezza il gas dalle stanze ed evitare ulteriori problemi.