In Sant’Antonio il Te Deum di ringraziamento

Oggi alle 18 la chiesa di Sant’Antonio ospita

Il Te Deum. A Marina l’assemblea assieme a Padre Alex, al coro diretto dalla maestra Stefania Goti (foto) intonera’ come ogni anno questo meraviglioso e prezioso inno. È l’inno cristiano di ringraziamento per eccellenza e viene cantato tradizionalmente la sera di San Silvestro per ringraziare il Signore dell’anno trascorso. Il 31 dicembre è il giorno del Te Deum. Nelle parrocchie di tutto il mondo viene intonato nella lingua originale: il latino.

L’inno si canta anche in altre particolari occasioni solenni. Come nella Cappella Sistina, dopo che è stato eletto il nuovo pontefice, prima che si sciolga il conclave.