In sala di rappresentanza una ventata di novità. Ecco il piano di restyling

Un impegno da dieci mila euro per rinnovare la sala di rappresentanza del Comune. L’incarico – attraverso una gara sul portale Start – è stato affidato con un ribasso dell’1,25% all’architetto Pietro Carlo Pellegrini, con studio a Lucca. Al primo piano del Palazzo Municipale, la sala di rappresentanza è utilizzata per molteplici iniziative dell’amministrazione e dalla cittadinanza, per matrimoni,adunanze, conferenze, incontri... L’obiettivo dell’intervento è garantire una maggiore funzionalità e godibilità dello spazio attraverso un’operazione di restyling e di riqualificazione.