In ricordo di Mauro. La comunità di Montebello e il presepe speciale

Si sente lo scorrere dell’acqua del ruscello, si vedono i pastori che portano al pascolo le pecore, si vede la lavandaia mentre lava al pozzo, il contadino che spazzola la mucca, le luci della locanda accesse, le donne che lavorano, la capanna con Gesù Bambino. una comunità di personaggi animati che raccontano una magia che non tramonta mai e che ogni volta stupisce per semplicità e emozioni: è la magia del presepe di Montebello che fino al giorno della Epifania racconta la storia della Natività e che è stato allestito nuovamente, dopo due anni di assenza, nella sala della parrocchia di Montebello. Un presepe curato nei dettagli arricchito nel corso degli anni con personaggi che sono stati acquistati dagli organizzatori e con i paesaggi realizzati a mano con passione e bravura dal comitato “Gli amici di Mauro“ fondato da Piero Dalle Luche nei primi anni degli anni 2000 in ricordo di Mauro Roncoli scomparso a cinquanta anni.

"Siamo un gruppo di amici formato da una dozzina di paesani ai quali se ne aggiungono altri, accogliamo tutti" ,racconta Piero Dalle Luche, fondatore del gruppo. "Ci frequentavamo da ragazzi e siamo rimasti amici, siamo “Gli amici per sempre“ del brano dei Pooh. Abbiamo iniziato a allestire il presepe a ottobre. All’inizio del mese mentre lo stavano realizzando è venuto il vescovo, monsignor Paolo Giulietti", racconta Piero Dalle Luche. E ala bellezza del presepe si aggiungono i canti natalizi.

Maria Nudi