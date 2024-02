In piega da 90 anni. Il parrucchiere Moriconi festeggia l’anniversario

Moriconi Hair Fashion festeggia 90 anni di attività: dalla bottega del bisnonno Alfredo alla quarta generazione di oggi, un percorso di lavoro ed inventiva che dura nel tempo. “Il negozio nel 1934 lo apri’ appunto Alfredo, il mio nonno – racconta Paolo Moriconi – poi subentrò mio padre Ivan: io ci sono da quasi quarant’anni anni e mia moglie Irene da una ventina. Davide, mio figlio, mi segue già da dieci anni e la sua compagna Camilla si occupa del settore estetica”.

Una storia che ha segnato per decenni il crocevia tra Frati, Montebello, Camaiore e la costa, sulla via Terrapezzina. E adesso continua lungo la Provinciale, con un grande salone conosciuto anche fuori dalla Versilia. Una famiglia che è passata dai caschi fino alle tecniche più all’avanguardia. “Siamo arrivati a 90 anni di attività. Risultato fantastico ottenuto con amore, passione e sacrificio. Grazie a tutti voi”: l’8 febbraio del 1934, data di apertura, viene ricordato sui social da tutta la famiglia. “Sono davvero la nostra ricchezza – ha detto il sindaco Marcello Pierucci – persone che non mollano, investono e danno lustro alla nostra città”. A Paolo Moriconi e familiari e’ stato consegnato ieri l’attestato del Comune. Lui con Irene corrono, per hobby sportivo, le maratone in giro per il mondo: ma hanno vinto e vincono ogni giorno quella più gratificante, quella di realizzarsi e credere nel loro mestiere, ereditato e da tramandare.

Isabella Piaceri