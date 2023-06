In piazza contro le classi pollaio e i continui tagli

In piazza contro le “classi pollaio“ e i tagli all’istruzione. Alla manifestazione promossa da Flc Cgil, i Cobas scuola e il Coordinamento 6 luglio, formato da genitori, studenti, docenti e Rsu, che si terrà giovedì 22 giugno, alle 17, in piazza San Michele, aderiscono anche la Gilda degli insegnanti e l’Anief. A tracciare un quadro delle prospettive scolastiche in Versilia sono Rino Capasso, del Cobas scuola, e Antonio Mercuri, della Flc Cgil: "Al Don Lazzeri di Pietrasanta è prevista una seconda con 35 alunni di cui 2 con disabilità e una prima dell’agrario con 29 studenti di cui ben 5 H, numeri che hanno già spinto alcuni genitori a ritirare i figli. A Massarosa – prosegueono – l’accorpamento di 4 classi ciascuno nei due Istdeterminerà classi di 26- 29 alunni: il 5 giugno al suono della campanella i genitori hanno tenuto i bambini fuori dai cancelli. Al tempo stesso si autorizzano classi con 15 alunni per portare avanti il Liceo quadriennale, che ha l’unico merito di tagliare un anno di scuola. Le classi pollaio – concludono – dipendonodall’organico provinciale: 10 posti di docenti tagliati per il prossimo anno e 50 in meno rispetto alle richieste".