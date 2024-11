In Passeggiata torna il pattinaggio su ghiaccio

Chi frequenta la passeggiata se ne sarà accorto: da qualche giorno, è stato sistemato lo ’scheletro’ su cui sorgerà la pista di pattinaggio sul ghiaccio, attrazione delle festività natalizie che da anni rappresenta un plus per il centro città e in particolar modo la Passeggiata. L’attrazione è stata piazzata nella medesima location dello scorso anno, di fronte al Margherita. E ieri sono partiti i lavori di allestimento dello spiazzo su cui, a breve, si stenderà la lastra di ghiaccio che rifletterà i raggi del sole. A breve, dunque, la pista di pattinaggio sul ghiaccio dovrebbe entrare in funzione, per rimanere attiva lungo tutto l’arco delle festività natalizie. Un’attrazione in più nel cuore nevralgico della città, in un momento dell’anno che rappresenta una boccata d’ossigeno anche (e soprattutto) per il tessuto commerciale locale.