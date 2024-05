In Memoria(l) di Bertacca. Il torneo per gli under 15

di Gaia Parrini

VIAREGGIO

Una passione, quella per il pallone, e un valore, quello della sportività e del rispetto del gioco, che scorreva in Simone Bertacca, il 34enne scomparso ormai dieci anni fa, e nel cui nome, nel 2015, è nata l’omonima associazione dilettantisca. Dando vita ad una serie di iniziative sportive, dalla scuola calcio, serbatoio per centinaia di tesserati, al torneo dedicato alle squadre under 15.

Un torneo che ha inaugurato proprio ieri, al Marco Polo Sports Center, la seconda edizione. Appuntamento rinnovato, dopo il successo dello scorso anno che aveva visto il trionfo del Pisa contro il Pontedera, che trova, ancora una volta, la collaborazione tra l’amministratore delegato dell’impianto, Andrea Strambi, e l’associazione Bertacca, con la co-organizzazione e il patrocinio dell’amministrazione comunale.

Otto, le squadre che si sfideranno sui campi del Marco Polo e del centro sportivo Martini fino a domani sera, all’insegna della memoria e del divertimento.

"Simone era un ragazzo come voi, che aveva una passione, come voi. Mi piace pensare che lui, e il suo sogno, passino attraverso voi, perché qualcuno continuerà a viverlo e qualcun altro, magari, riuscirà a diventare professionista. Per questo vi auguro di divertirvi e, nel tempo, di realizzare tutti i vostri sogni", ha detto l’assessore allo sport Rodolfo Salemi durante la conferenza stampa dell’evento, ad una sala colma di ragazzi già pronti a scendere in campo, e al fianco di Andrea Strambi, Gabriele Tomei, direttore generale del Viareggio Calcio e Andrea Bertacca, fratello di Simone.

"Mio fratello amava lo sport con tutto se stesso, viveva nell’impegno e nel rispetto - ha dichiarato, emozionato, quest’ultimo - E il torneo è nato proprio per questo, e per il lavoro di squadra che Simone ha sempre incarnato. Spero che queste virtù siano anche vostre, per far sì che diventiate cittadini consapevoli".

Sono infatti i cittadini, e i giocatori, del futuro, i protagonisti di questa tre giorni di partite e gironi, a formare "un settore giovanile - come ha affermato Andrea Strambi - che auguriamo porti sempre avanti il senso dello sport, con il suo valore e rispetto, delle regole e del ricordo".