In guardia dal bullismo: "Lezione" dei Carabinieri

Il primo esperimento, l’anno scorso, era andato benissimo, con un teatro "Galeotti" pieno di studenti e tante storie, alcune molto delicate e mai raccontate in pubblico, emerse grazie al faccia a faccia tra i giovani e le istituzioni. Ora si replica, visto che martedì 11 il teatro ospiterà di nuovo un incontro sui temi della legalità, del bullismo e delle problematiche adolescenziali su iniziativa dei Carabinieri e rivolto anche stavolta agli studenti del "Don Lazzeri-Stagi". L’appuntamento, che ha il patrocinio del Comune, è in programma dalle 9,30 alle 11,30 e vedrà la presenza a teatro di circa 280 studenti iscritti al biennio, alla 3a Cat e alla 3a agraria dell’istituto tecnico "Don Lazzeri", accompagnati come sempre dal dirigente scolastico Giovanni Fiorillo e da alcuni insegnanti.

L’incontro ha l’obiettivo di mettere in guardia gli adolescenti dal fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e di fornire loro gli strumenti per riconoscere subito la natura di certi comportamenti, in modo da poterli non solo prevenire, ma anche segnalare in maniera tempestiva a chi di dovere oltre a garantire aiuto e supporto l’uno con l’altro.

d.m.