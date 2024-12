In fuga fino a Parma, arrestati dopo l’inseguimento

Non era certo Fast & Furious, la nota serie cinematografica che fa della velocità il suo punto forte. Il maxi inseguimento da Lucca fino a Borgo Taro, nei pressi di Parma, sembrava proprio uscito da una pellicola hollywoodiana. Nella giornata di mercoledì, infatti, la polizia ha arrestato tre cittadini sudamericani di 20, 22 e 27 anni ritenuti responsabili di rapina avvenuta nel parcheggio di un supermercato di Lucca, ai danni di una signora di 77 anni. I tre, nel parcheggio del negozio, hanno sottratto alla donna la borsetta, per poi sfrecciare via in auto. Gli agenti, da subito si sono messi sulle tracce dell’auto dei malintenzionati, che non hanno minimamente mollato il colpo, anzi hanno cercato di fuggire tramite l’autostrada. Usciti da Lucca, infatti, hanno preso la direzione verso Massa, con gli agenti sempre alle calcagna. Con il passare dei chilometri, sono stati allertati i commissariati di Viareggio e Forte dei Marmi, insieme alla stradale, che si sono subito messi a inseguire i tre ladri.

Grazie a questo intervento e a una serie di manovre, la corsa dei fuggitivi si è interrotta nei presso di Borgo Taro, molti chilometri dopo. I tre, provenienti da Milano, ma di origine rispettivamente cubana, ecuadoregna e colombiana, sono stati arrestati e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Parma.