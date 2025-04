In coda per le esenzioni: "Ma qui è tutto bloccato"

Con l’arrivo di aprile, è tempo di rinnovare le procedure per le esenzioni per buona parte della popolazione, specie gli over 65 che rappresentano un segmento importante dal punto di vista demografico. E al Tabarracci non tutto sta funzionando al meglio, come segnalano due lettori del nostro giornale. Il primo invita a constatare che "qui al tabarracci è tutto bloccato", mentre l’altro racconta la sua esperienza: "Ci sono diverse persone che, come me, devono rinnovare le esenzioni – spiega – ma sia i totem sia le macchinette che erogano i biglietti sono in crisi. C’è gente che si è messa in coda per il terzo giorno consecutivo".

"Prima, questo tipo di operazioni si poteva fare anche a Lido di Camaiore all’Usl 12 – prosegue –; far confluire tutta questa mole di persone soltanto al Tabarracci potrebbe aver creato dei problemi, segno che forse non hanno dei server capaci si sopportare il carico. Ma questo sarebbe un handicap non da poco per una realtà come Viareggio. La digitalizzazione dovrebbe dare una mano alle persone di una certa età, dovrebbe essere user friendly, come si dice oggi. Se i totem sono bloccati e le scansioni delle carte d’identità provocano intoppi si creano dei disagi; e allora tanto vale tornare al cartaceo. Bisognerebbe investire di più nel digitale: con quel che paghiamo di tasse, non è possibile che il cittadino non sia ’accolto’ come si deve in termini di servizi".

L’Asl, dal canto suo, non ha registrato particolari criticità. I problemi riscontrati, dunque, potrebbero derivare solo da momentanei sovraffollamenti. "Dal 31 marzo sono scadute le esenzioni per tutte le fasce d’età (varie categorie: E 01, E 02 e così via) e agli sportelli, per questo motivo, si registra un maggiore afflusso di cittadini – fa sapere l’azienda sanitaria –; si ricorda comunque che la E 01 (esenzione per reddito per persone “over 65”) viene prorogata d’ufficio dalla Regione, visto che la situazione reddittuale solitamente in questi casi non cambia. Per quanto riguarda i sistemi informatici, non risultano difficoltà particolari in queste ultime ore (per la giornata di ieri; ndr). È però possibile che si verifichino problemi momentanei che creano qualche rallentamento all’attività di sportello".

RedViar