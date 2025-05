In città fa tappa Sportcity. Due giorni tutti da vivere. Coinvolte anche le scuole

Dopo il successo ad aprile in Umbria, "Sportcity Edu" fa tappa a Pietrasanta con una due-giorni incentrata su agonismo ed educazione ai giovani che metterà la città sotto i riflettori nazionali. Promosso dalla Fondazione Sportcity con il patrocinio di Anci e presentato il 1° aprile a Roma, l’evento prenderà il via domani al campo d’atletica "Falcone e Borsellino" in via Unità d’Italia con la fase provinciale dei "Giochi della Gioventù" e in concomitanza con il ricordo, insieme alle scuole, dell’anniversario della strage di Capaci dove persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta.

Dalle 16,30 in poi, invece, al Musa spazio ai sei tavoli dello "Sportcity Edu" per parlare di impiantistica sportiva, i nuovi "Giochi della gioventù", attività motoria nelle scuole, licei scientifici sportivi, formazione sportiva universitaria e sport per il benessere dei giovani. Dirigenti, tecnici e operatori provenienti da tutta Italia si confronteranno su queste tematiche per elaborare proposte da inviare al ministero per lo sport e i giovani. Al termine dei lavori sarà firmato un doppio protocollo d’intesa tra Fondazione Sportcity, Federazione italiana sport orientamento (Fiso) e Scuola italiana di nordic walking.

Gran finale sabato al Sant’Agostino, dove le tematiche affrontate domani al Musa si trasformeranno in altrettanti panel, con i moderatori Jacopo Volpi e Simona Rolandi che interagiranno con il portavoce di ciascun tavolo di lavoro per presentare al pubblico le proposte elaborate. "Il nostro impegno di amministratori – sottolinea l’assessore allo sport Andrea Cosci – è integrare lo sport nella quotidianità di Pietrasanta in modo forte, strutturale, quasi automatico, per farne un naturale strumento di benessere individuale e collettivo, di socialità e inclusione a partire dai più piccoli e fino alla fascia più anziana della popolazione. Nella Fondazione Sportcity abbiamo trovato un partner di altissimo prestigio e un formidabile alleato per dare ancora più valore a questo nostro impegno e cogliere spunti nuovi per la collettività: ed ecco che quest’anno, dopo il successo dello Sportcity Meeting 2024, Pietrasanta si trasformerà nel primo ’laboratorio urbano’ dedicato al rapporto fra attività sportiva, istruzione e benessere, due giornate di confronto aperto e qualificato per porre le basi di un futuro sempre più ‘sportivizzato’ in tutte le città italiane".