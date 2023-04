“In cerca di parità: giovani donne in dialogo” è l’iniziativa dell’associazione di promozione sociale “Woman to be”, domani alle 18 al Cro Darsene di Viareggio, in via Coppino. Un luogo informale per ospitare giovani donne, molte ancora alla ricerca di un inserimento lavorativo che soddisfi le loro ambizioni e competenze. "I dati sull’occupazione delle donne in Italia sono sconfortanti – afferma Maria Grazia Anatra, presidente dell’associazione – bassa occupazione, lavoro precario o part time, disparità salariale, difficile equilibrio tra famiglia e lavoro, tanto che al primo figlio spesso le neomamme interrompono definitivamente il lavoro. Quali dubbi, quali progetti di vita hanno queste giovani che magari dalle nonne hanno sentito per la prima volta parlare di diritti femminili?". L’obiettivo è favorire una consapevolezza costruttiva per queste giovani e la possibilità per loro di conoscere le tante donne che in forma associativa e individuale in Italia fanno rete. A condurre il dialogo sarà Giulia Rovere di “Woman to be”, coadiuvata dalla scrittrice e artista Teresa Cinque. Ad allietare l’incontro la musicista e compositrice Ginevra Cosci in arte Cinus.