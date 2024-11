In bliblioteca. Omaggi artistici declinati in rosa

"Rugiada sacra", l’evento per la Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne oggi alle 17.30 alla Biblioteca Guglielmo Marconi per la la "Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne". In Sala Tobino l’evento celebra la Vita contro la cultura della morte con testimonianze e contributi che presentano opportunità e diritti in favore delle Donne. Seguono omaggi artistici di musica, poesia e pittura declinati al femminile.

In chiusura percorso esperienziale meditativo sugli archetipi planetari femminili mediante l’utilizzo di oli essenziali terapeutici. Pier Paolo Caffaratti tutor Microcredito Unigens illustra le modalità di accesso agevolato all’inclusione finanziaria a tasso zero per le donne vittime di violenza che vogliono avviare un’attività imprenditoriale autonoma Matteo Nerbi, avvocato civilista di Carrara illustra il percorso normativo più recente in merito a “Diritti e Tutela delle Donne”; le artiste Ella Ciulla Margherita Benassi (pittrice) e Letizia Bonsignore (violinista) omaggeranno l’universo femminile attraverso una ricca performance artistica e poetica, mentre Alessandra Brozzo e Olga Lari (naturopate e insegnanti yoga) introdurranno alcune tecniche e strategie di rafforzamento dell’autostima allo scopo di facilitare l’equilibrio paritario tra le espressioni complementari del Femminile e del Maschile in tutte le possibili dimensioni relazionali, strutturali e simboliche dell’umana società.

m.n.