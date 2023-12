In biblioteca comunale il libro di Cristina Lorenzi

Oggi alle 18 in Biblioteca Comunale, Palazzo Quartieri, “Oltremare. Racconti di banchina”, Carte Amaranto editore, di Cristina Lorenzi, (foto) giornalista de La Nazione. Storie di mare di vento, di amicizia. Ogni storia ha una ricetta, un vino e una musica come colonna sonora. La vela come strumento per assistere persone con problemi, la storia dell’autrice che coniuga la maternità e il lavoro di giornalista con la passione per la navigazione. Enrico Salvadori intervista l’autrice. Cinque persone hanno deciso di dare un senso o un completamento alla vita scegliendo il mare. Le avventure di tre marinai, due storie al femminile: la storia dell’autrice e il team della Vela della rinascita che ha restituito il sorriso a donne malate, pazienti oncologoche o vittime di violenza.