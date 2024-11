In auto con roncola e pugnale. Denunciato dai Carabinieri

Nonostante il calo fisiologico delle presenze turistiche, proseguono i controlli straordinari del territorio disposti dalla Compagnia dei Carabinieri di Viareggio per prevenire la commissione di reati e contrastare lo spaccio. I militari hanno operato con controlli serrati e accertamenti amministrativi tra la città e Torre del Lago, con il supporto del Nucleo antisofisticazioni e sanità di Livorno e del Nucleo ispettorato del lavoro di Lucca e il rinforzo di pattuglie del Comando di Lucca.

Il controllo del territorio ha permesso di deferire in stato di libertà un 30enne camaiorese, trovato in possesso di un coltello, un pugnale e una roncola: tutte le armi bianche sono state sequestrate. Inoltre, in pineta, le pattuglie hanno sorpreso due assuntori di sostanze stupefacenti: si tratta di un 50enne camaiorese e di un 30enne pakistano, trovati in possesso di alcune dosi di cocaina e segnalati alla Prefettura.

È stato invece arrestato un marocchino, su cui già pendeva il provvedimento dell’obbligo di firma, gravemente indiziato del reato di rapina e destinatario della misura cautelare di custodia in carcere emessa dal gip di Lucca per la violazione delle prescrizioni imposte, puntualmente segnalate dai Carabinieri di Viareggio.

La lente dei Carabinieri si è posata inoltre sulle principali strade e arterie cittadine. Oltre 100 persone e 70 veicoli sono stati controllati con l’obiettivo di garantire la sicurezza stradale e la tutela degli utenti della strada.

Le operazioni dei militari hanno permesso di deferire in stato di libertà un 25enne camaiorese, sorpreso alla guida di uno scooter rubato a Massarosa e ritenuto responsabile del reato di ricettazione. Inoltre, un 57enne residente nel pisano è stato deferito all’autorità giudiziaria perché, colto alla guida di un’auto sprovvista di copertura assicurativa e senze avere con sé la patente di guida, nel corso delle contestazioni per le violazioni accertate al Codice della strada ha fornito ai carabinieri le generalità del fratello.

Inoltre, nei confronti di un cittadino rumeno residente a Massa è stata elevata una sanzione amministrativa perché, alla guida di un autocarro che trasportava un consistente quantitativo di listelli d’alluminio da rottamare, aveva omesso di compilare il ’formulario dei rifiuti’, documento fondamentale per la tracciabilità dei rifiuti che deve accompagnare in ogni momento il trasporto.