In arrivo temporali e vento forte

Come previsto, è stata emessa una nuova allerta meteo per la giornata di oggi. E’ un’allerta gialla per rischio idraulico nel reticolo principale dalle 15 alla mezzanotte. Allerta gialla anche per il reticolo minore, valido fino alle 15 di oggi, dopo di che sale ad arancione fino alla mezzanotte.

Allerta Giallo per temporali forti da mezzogiorno alla mezzanotte e allerta giallo per vento dalle 15 alla mezzanotte. Allerta gialla per mareggiate dalle 18 alla mezzanotte. Le pinete rimarrano chiuse.

L’allerta è stata emessa sulla base delle previsioni del Centro Funzionale di Protezione Civile della Regione Toscana che segnalano che fra oggi e domani è in arrivo una nuova perturbazione molto intensa in transito sul centro-nord Italia.

Pioggia: oggi precipitazioni inizialmente sul nord-ovest, in intensificazione a partire dal primo pomeriggio quando potranno assumere carattere di rovescio o temporale, anche di forte intensità.

Temporali: dalla tarda mattinata di oggi, o primo pomeriggio, possibili temporali, anche di forte intensità, inizialmente sul nord-ovest. Possibili forti colpi di vento e grandinate.

Vento: rinforzo dei venti da sud dalla tarda mattinata. Nel pomeriggio e, soprattutto dalla sera, previste forti raffiche ovunque. Mari molto agitati.