In Ape senza assicurazione: "Scaduta da sette anni"

VIAREGGIO

"Libretto, patente e assicurazione...". Gli agenti della polizia municipale di Camaiore lo hanno chiesto per ben 698 auto e l’altro pomeriggio ad altrettanti automobilisti nel corso di un servizio di controllo specifico lungo le strade comunali, sia del centro che delle frazioni. Un’attività mirata in cui gli agenti hanno impiegato anche il Targa System, che consente una lettura incrociate delle anche dati per smascherare eventuali veicoli ’’irregolari’’. E così è stato. Non senza qualche sorpresa. Già perché l’alert è scattato durante il controllo di un’Ape Piaggio condotta e di proprietà di un viareggino, E.F., fermato proprio mentre era alla guida del suo veicolo. La lettura incrociata dai dati elaborati dal software hanno immediatamente evidenziato che il mezzo, utilizzato da E.F., era sprovvisto di assicurazione. Una dimenticanza di qualche giorno? Di qualche mese? No, quell’Ape era sprovvista di assicurazione da ben sette anni. Così è scattato il sequestro amministrativo dei veicolo, mentre al conducente è stata contestata la violazione dell’articolo 193 del codice della strada e comminata una sanzione di 866 euro, oltre alla decurtazione di 5 punti dalla patente.

Il Targa System, come anticipato, è un sistema d’avanguardia che, grazie al software in uso, consente alle forze di polizia di identificare qualsiasi tipo di veicolo (auto, moto o scooter) che abbia una targa considerata in qualche modo “irregolare”. Incrociando più banche dati nel giro di pochi istanti è possibile capire se si è in presenza di un mezzo rubato, posto sotto sequestro o inserito nella black list della Polizia. Non solo. Vengono ’’pizzicati’’ anche i veicoli che circolano senza copertura assicurativa e senza revisione, propri com’è capitato con il conducente dell’Ape.

Nel corso dei controlli gli agenti di Camaiore hanno sanzionati altri automobilisti: quattro per "omessa revisione" e un altro ancora per mancata copertura assicurativa. Un fenomeno quest’ultimo sempre più frequente. Anche per questo con l’approssimarsi delle festività natalizie la polizia municipale di Camaiore intensificherà i controlli nei principali assi viari di propria competenza. "Ritengo, infatti, che queste attività – spiega l’assessore alla polizia municipale di Camaiore, Luca Mecchi – possano contribuire a garantire maggiore sicurezza e una fattiva collaborazione tra i cittadini e l’amministrazione comunale. Colgo anche l’occasione per complimentarmi con il personale per la costante e professionale attività di controllo".