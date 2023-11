Imprese colpite. I finanziamenti agevolati

Un aiuto concreto per le imprese del territorio che hanno dovuto soccombere alla furia del maltempo e sono ora costrette a rimboccarsi le maniche per rimettersi in carreggiata. A scendere in campo è di nuovo la Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana (nella foto, da sinistra, il presidente Enzo Stamati e il direttore Maurizio Adami) con la decisione di mettere a disposizione un canale di finanziamenti agevolati per consentire alle attività colpite di ripartire e ripristinare i danni materiali. "La nostra banca – spiegano il Cda e la direzione – ha attivato condizioni agevolate a sostegno delle attività imprenditoriali che si trovano nei territori colpiti dagli eventi alluvionali. Gli eventi atmosferici devastanti, che hanno colpito con particolare aggressività parti rilevanti del nostro territorio, hanno prodotto danni al momento difficilmente calcolabili. Ci siamo sentiti chiamati in causa come banca di comunità perché l’essere ’credito cooperativo’ si fonda sulla vicinanza e sul sostegno dei propri territori, essere di riferimento in momenti come questo in cui si richiedono risposte immediate e concrete". Da oggi pertanto le aziende interessate potranno rivolgersi alle filiali dell’istituto per informarsi sull’erogazione del finanziamento. "Ci siamo sentiti subito in dovere di fare qualcosa di concreto per le attività produttive colpite dal fortunale. Il finanziamento dedicato agli interventi di sostegno, per la ripartenza delle attività e il ripristino dai danni materiali – concludono – rappresenta un modo per fare il nostro dovere come banca del territorio, stando vicino alle aziende e alle famiglie colpite da questi eventi imprevedibili e devastanti".