Impianto alla Pumas. Gestione per 25 anni

"Abbiamo mantenuto fede alla promessa fatta a noi stessi, alle nostre famiglie e, soprattutto, ai nostri ragazzi. Una promessa che per diventare realtà ha dovuto attendere 7 lunghissimi anni, ma alla fine ce l’abbiamo fatta. Sono orgoglioso perché quando tutto sembrava andare per il peggio non abbiamo mollato. Da adesso la Pumas ha una vera casa, da adesso c’è ‘Casa Pumas’." Mirko Bertolucci ha la voce felice di chi sa di aver compiuto l’ennesima impresa della sua vita.

Da poco più di 48 ore la Pumas Ancora Viareggio ha ottenuto la concessione del Polivalente di via Verdi a Torre del Lago per 25 anni, dopo la firma del contratto avvenuta martedì mattina in Comune. Una fase epocale per la società hockeystica viareggina, fondata dai fratelli Mirko e Alessandro Bertolucci, che ha potuto finalmente trovar casa per la sua cinquantina di tesserati: suddivisi tra Under 17, Under 19, Under 23, Serie B e Serie A2.

Sbrigate le procedure burocratiche potranno iniziare i lavori che comprendono il rifacimento della pista da hockey e pattinaggio (18×36 metri), la copertura della stessa, gli spogliatoi e la tribuna. Ma ci sarà anche la messa a dimora, di un bar. In un secondo momento l’intenzione è quella di realizzare un campo da Padel, che andrà ad affiancare il già esistente campo di calcetto. Investimento da circa 450mila euro e i lavori dovrebbero durare 4-6 mesi.

"Se inizieranno a maggio – dice Bertolucci – conto di inaugurare la struttura a ottobre. Il grosso dei lavori riguarda l’impianto elettrico e quello idraulico, oltre al rifacimento della pista, ma per la copertura, la tribuna e gli spogliatoi stiamo parlando di prefabbricati,che saranno installato celermente".