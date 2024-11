Impegno civile. Scatti e dipinti contro la guerra

FORTE DEI MARMI

Villa Bertelli quest’anno ospita la IV edizione de “La Genetica della nonviolenza” organizzato dall’associazione Fortemente Noi, patrocini Regione Toscana, Provincia di Lucca e Comune fortemarmino con la Galleria del Trasmanierismo Contemporaneo. L’evento, iniziato ieri andrà avanti fino al 10 novembre ed è dedicato al tema della non violenza, voluto dal sindaco Bruno Murzi e dall’assessore alla Cultura Graziella Polacci. Prevede una mostra di fotografia e pittura a confronto, l’illustrazione del progetto Educare all’Affettività nelle scuole“ realizzato nell’anno scolastico 2023/2024 e una conferenza finale sul rapporto tra la rappresentazione artistica e le problematiche sociali legate all’attualità. La mostra “Metamorfosi, fotografia e pittura a confronto” è stata allestita in sala Ferrario. Si può visitare negli orari di apertura di Villa Bertelli, ingresso libero curata della galleria d’arte di Sassuolo (Mo) ‘Transmanierismo Contemporaneo’, movimento artistico fondato a metà degli anni Ottanta mutuato dalla volontà di ‘agire per pensare e pensare per agire’.

In mostra le opere del fotografo Rossano Dallari e del maestro d’arte Marco Malavasi intrecciate in un dialogo intenso in cui esprimono impegno contro guerra e violenza. L’esposizione è curata da Stefano Danieli e Carmen Vicinanza. Nella rappresentazione delle opere a quattro mani Dallari e Malavasi affrontano la tematica della violenza attraverso l’esplosione di mille colori, con l’utilizzo di materiali e la struttura materica dei dipinti visti in chiave contemporanea Pop Art.