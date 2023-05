Immobili e antiriciclaggio Convegno per gli agenti con la Guardia di Finanza

"Mercato immobiliare, la Guardia di Finanza spiega gli obblighi e le verifiche dell’antiriciclaggio". E’ il titolo del seminario formativo in programma martedì alle 15,30 a Villa Bertelli, a Forte dei Marmi. L’iniziativa è organizzata da Fimaa province di Lucca e Massa Carrara, locale sezione della Federazione italiana mediatori agenti affari che fa parte a sua volta del Sistema Confcommercio. La giornata, a ingresso libero per il pubblico, ma con prenotazione obbligatoria alla segreteria Fimaa ([email protected] – 0584618654), verrà aperta dall’introduzione del presidente interprovinciale di Fimaa Alessandro Gabriele (nella foto), che sarà poi anche moderatore dell’incontro. Subito dopo, il saluto del colonnello Marco Querqui, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Lucca. E poi il via agli approfondimenti, con la relazione del presidente nazionale di Fimaa Santino Taverna e degli avvocati Daniele Mammani (legale di Fimaa Italia) e Federica Bianchi (consulente di Fimaa Lucca e Massa Carrara). "E’ importante sottolineare – afferma il presidente Alessandro Gabriele – che non sarà un convegno fine a se stesso, ma offrirà invece spunti concreti a tutti gli agenti immobiliari su cosa sia necessario sapere in materia di antiriciclaggio e, ancor di più, quale siano i comportamenti corretti a fronte di un eventuale controllo".