Immobili: agenzia cerca procacciatori

ADDETTI ALLE ACQUISIZIONI DI IMMOBILI

Agenzia immobiliare Case Belle cerca per le sedi di Lido di Camaiore, Camaiore, Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Automunito ed in possesso di un diploma, intraprendente con spiccate capacità comunicative e con forte predisposizione al contatto col pubblico e lavoro in team. Dovrà monitorare l’area assegnata attuando tutte le azioni necessarie per l’acquisizione di nuove proprietà. Compenso fisso mensile per i primi mesi, benefit e provvigioni. Cv: [email protected]

COMMESSOA

Punto vendita di Forte dei Marmi cerca a tempo determinato da giugno a settembre e a tempo parziale 20hsettimanali articolate al lunedì alla domenica dalle 9:30 alle 20:30. Per candidature: 018420268 [email protected]