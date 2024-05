Imbrattata dai vandali la Zattera. Municipale a caccia degli autori

Vandali in azione domenica sera in Passeggiata. Con delle bombolette spray di vernice nera hanno imbrattato la Zattera. Numeri e parole che hanno danneggiato la struttura in tutti i suoi lati. Ieri mattina l’amara sorpresa. Un danno di diverse migliaia di euro: quelle che serviranno a ripulire le facciate dalle scritte. E che però potrebbero essere richieste agli autori. La zona, infatti, è videosorvegliata, 24 ore su 24, e gli agenti della polizia municipale stanno visionando i vari frame per riuscire ad individuare i responsabili. Che potrebbero essere anche denunciati all’autorità giudiziara per danneggiamento. L’area non è nuova del resto a scorribande di vandali che spesso si ritrovano nella zona. Gruppi spesso di giovanissimi che non hanno di meglio da fare se non riempire il proprio tempo violando i beni altrui.