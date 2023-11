Il voto in Ait e gli impegni del sindaco

"Non si è trattato di un voto ‘contro Lucca’, ma di un voto ‘per San Romano’ nel rispetto degli impegni presi (che, per motivi di correttezza e serietà, siamo soliti mantenere). Da parte mia, quindi, non c’è alcun tipo di chiusura nel discutere sul futuro di Geal SpA e sulla sua decisione di confluire o meno in Gaia SpA". Il sindaco di Camaiore, Marcello Pierucci, interviene così sulla vicenda dell’elezione della sindaca di San Romano Garfagnana, Raffaella Mariani, nel Consiglio Direttivo dell’Autorità Idrica Toscana (Ait). Il sindaco di Lucca, Mario Pardini, infatti, all’indomani del voto aveva dichiarato che "questo voto peserà sulle valutazioni che riguardano Geal". In sede di Assemblea Territoriale, infatti, il sindaco di Camaiore ha sostenuto la candidatura della sindaca Mariani, espressione del Pd come lui. E adesso Pierucci spiega anche il perché: "prima dell’assemblea – afferma – era nota soltanto la candidatura della sindaca Mariani su cui è stata trovata una convergenza, essendo persona e politica stimata e con comprovate capacità amministrative e gestionali. Stesse capacità che sono sicuro e so appartenere anche al sindaco di Lucca Mario Pardini, che però ha candidato il suo Comune soltanto durante l’assemblea, cosa che non ha permesso di arrivare ad una convergenza e ad un’unità d’intenti, soprattutto su un tema tanto importante". Ricostruito quanto avvenuto resta il nodo della visione politica. Da tempo i comuni di Viareggio e della Versilia stanno ragionando con Lucca sul futuro di Geal (attuale gestore idrico lucchese), che tra meno di un anno terminerà il suo percorso autonomo e dovrà decidere che fare. L’obiettivo è far confluire Geal in Gaia (gestore idrico di Massa-Carrara e di molti comuni della Versilia, oltre che di Viareggio) così da avere un gestore più forte ed autonomo rispetto ad altri colossi presenti anche nei territori vicini. Da qui le critiche lucchesi nei confronti di Pierucci che ora ammette di non avere "pregiudizi" e ne "alcun tipo di chiusura nel discutere sul futuro di Geal". Non è poco. Questione di corretteza e serietà, sempre.