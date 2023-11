Il volume per conoscere se stessi e le relazioni Carmen Cini presenta "Learning to be a self. Si diventa io attraverso il tu", un saggio che esplora come la relazione sia fondamentale per comprendere il proprio sè. Interdisciplinare, con un modello relazionale della mente e un meta-punto di vista. Ingresso libero alla Mondadori di Viareggio, con Nicola Carboni e Maria Tucci.